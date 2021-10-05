Вузам Нижегородской области рекомендовали перейти на удаленку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Высшим учебным заведениям Нижегородской области рекомендовали перейти на дистанционный формат обучения. Если студенты учатся в смешанной форме, то к занятиям рекомендовали допускать только вакцинированных или переболевших коронавирусом, сообщил во вторник на своей странице глава региона Глеб Никитин.

"Руководителям вузов и ПТУ рекомендовано перейти на дистант, а если обучение проводится в смешанной форме, то к очному обучению допускать только вакцинированных или переболевших студентов", - написал Никитин.

Он добавил, что органы местного самоуправления могут принимать решение о переводе на дистанционное обучение учащихся с шестой по восьмой и 10 классов и организаций дополнительного образования, исходя из эпидситуации. В пресс-службе правительства региона позднее отметили, что теперь для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования допускаются только обучающиеся, имеющие QR-коды, подтверждающие наличие сертификата профилактической прививки или сертификата о перенесенной болезни.

Усиливаются также требования к лицам, работающим с детьми, в том числе в школах, детсадах, организациях дополнительного и профессионального образования, а также досугово-развлекательных организациях. Теперь к работе могут допустить сотрудников, имеющих сертификат о прививке, справку о перенесенной болезни или об отрицательных результатах ПЦР-теста или справку о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19. Работодатели при этом не обязаны обеспечивать сотрудникам прохождение необходимых исследований.

Кроме того, с 6 по 30 октября работодатели должны перевести на удаленный режим работы всех сотрудников, работающих в отраслях с высоким риском заболеваемости и не имеющих сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зарегистрировали 172,6 тыс. заразившихся, 157,4 тыс. выздоровели, 6,7 тыс. человек умерли. В регионе ввели масочно-перчаточный режим и запрет работы заведений общепита в ночное время за исключением работы навынос. Ввели масочный режим в общественном транспорте. Ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда социально значимых сфер.