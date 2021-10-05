Темпы вакцинации от коронавируса в Вологодской области снизились вдвое

ВОЛОГДА, 5 октября. /ТАСС/. Темпы иммунизации населения Вологодской области от коронавируса снизились за прошедшие три месяца в два раза - с 69 374 привитых в июле до 31 478 привитых в сентябре, сообщил во вторник вице-губернатор Антон Кольцов.

"Темпы иммунизации [от коронавируса] не позволяют нам управлять эпидемическим процессом, надо это признать. Охват взрослого населения вакцинацией от коронавируса составляет всего 32,88%, что ниже среднероссийского уровня на 18%. Мы по этому показателю занимаем 74-е место среди 85 регионов России, и вы видите, как снижаются у нас темпы вакцинации. Если сравнить сентябрь с июлем, практически в два раза мы уронили темпы вакцинации", - сказал вице-губернатор на заседании регионального оперштаба, представив инфографику и оперативные данные.

Для уверенного коллективного иммунитета нужно вакцинировать не менее 80% взрослого населения, на сегодня все условия для вакцинации в области создали, подчеркнул он. "В регион поступило более 486 тыс. комплектов вакцины. Привито первым компонентом 308 тыс. человек, завершили вакцинацию 292 тыс. Запас вакцины есть, открыто 145 пунктов вакцинации, плюс мобильные, мотивационные выплаты медперсоналу есть. Уважаемые земляки, вакцинируйтесь. Привитые заражаются реже, болезнь протекает легче - это факт, с которым невозможно спорить", - призвал вологжан Кольцов.

Продолжает расти смертность от коронавируса, констатировал замгубернатора. Уровень летальности от коронавируса составляет в регионе 2,74%, в России - 2, 77%. Среди умерших 82,8% - это лица старше 60 лет, 12% - лица от 50 до 60 лет, 5,5% - лица моложе 50 лет. Количество умерших от коронавируса растет помесячно, сказал Кольцов.

На 5 октября в регионе выявили 70 045 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 265 человек. Выздоровели 63 189 человек, умерли 1 927 человек. Вакцинировались чуть более 32% взрослого населения региона.