Спрос на учителей в Петербурге вырос на 136% за два года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Спрос на учителей среди работодателей Санкт-Петербурга вырос на 136% за последние два года. В сентябре 2021 года каждая десятая вакансия учителя по России приходилась на северную столицу, следует из опубликованных результатов исследования, проведенного рекрутинговой компанией hh.ru.

"Количество вакансий для учителей в северной столице выросло почти в три раза за два года - на 136% в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2019 года. По России в целом рост составил 95%. В первый осенний месяц в Петербурге было открыто более 900 вакансий для учителей, а по стране в целом - почти 9 тыс. Наиболее востребованы на рынке труда преподаватели различных языков (30%), математики (13%), дошкольного образования (12%) и информатики (11%)", - говорится в опубликованном во вторник исследовании.

В то же время средняя заработная плата учителей в Петербурге за последние два года поднялась с 37,5 тыс. рублей в сентябре 2019 года до 40 тыс. рублей в нынешнем сентябре. В среднем по России за этот же период доходы учителей выросли с 32,5 тыс. до 36,2 тыс. рублей.

По данным опроса hh.ru, в целом по стране профессия учителя заняла четвертое место в рейтинге наименее престижных, таковой ее считают 4% респондентов. Одновременно в рейтинге самых престижных профессий учителя оказались на 15 месте - их выбрал 1% респондентов.