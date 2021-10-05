Движение по новому мосту на въезде в Уфу откроется в конце октября

УФА, 5 октября. /ТАСС/. Движение по новому мосту через реку Белая на въезде в Уфу в южном направлении планируется открыть в конце октября. Объект строится по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", его протяженность превышает 680 м, сообщила пресс-служба мэрии города во вторник.

"В Уфе завершается строительство моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского. Новое мостовое сооружение возводится благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность объекта составляет 688 м. Движение автотранспорта по мосту планируется запустить в конце октября 2021 года. Как сообщили в подрядной организации, на объекте произведен завершающий этап работ по опусканию пролетного строения на опорные части. На сегодняшний день металлическое пролетное строение опирается на все семь опор моста", - сказано в сообщении.

Ведется монтаж шумозащитных экранов на участке дороги перед мостом, окрас пролетов конструкции, установка ограждений и мачт электроосвещения. После завершения работ по мосту организуют движение в сторону выезда из города. Далее начнется реконструкция действующего моста 1956 года постройки - укрепят его опоры, а также заменят пролетные строения, добавили в мэрии.

Стоимость строительства нового моста оценивается почти в 3,5 млрд рублей. Работы по его возведению начались в июле 2019 года.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него включили четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".