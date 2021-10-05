В Любляне проходит очередная акция протеста против антиковидных мер

ЛЮБЛЯНА, 5 октября. /ТАСС/. Третья акция протеста против действующих в Словении ограничительных мер проходит во вторник в Любляне. Об этом сообщила вещательная компания Radiotelevizija Slovenija со ссылкой на люблянскую полицию.

Протестующие стали собираться на площади перед зданием парламента с 15:00 по местному времени (16:00 мск). Около 16:30 (17:30 мск) более тысячи собравшихся двинулись в направлении площади Прешерна, где находится парламент страны. Толпу на центральной улице города полицейские попросили разойтись и предупредили, что в противном случае будет вынуждены использовать специальные средства для разгона демонстрации. В результате сотрудники правопорядка применили водомет и перцовый газ.

Около 17:30 (18:30 мск) протестующие вновь направились в сторону площади.

С 15 сентября в республике вступили в силу новые ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Так, для посещения рынков, торговых центров, книжных магазинов и ряда других заведений сферы услуг на территории Словении гражданам необходимо иметь отрицательный результат теста на COVID-19, либо быть привитыми от коронавируса, либо с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев.