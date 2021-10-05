Из Петербурга запустят регулярные прямые рейсы в мексиканский Канкун

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Северный ветер" запустит прямое авиасообщение между петербургским аэропортом Пулково и мексиканским курортным городом Канкуном. Рейсы будут выполняться семь раз в неделю, сообщили во вторник в пресс-службе Росавиации.

"Авиакомпания "Северный ветер" назначается для выполнения регулярных воздушных перевозок пассажиров, грузов, багажа и почты по следующим маршрутам: Санкт-Петербург - Канкун с частотой выполнения полетов семь раз в неделю", - следует из опубликованных на сайте Росавиации данных.

Также "Северный ветер" будет выполнять семь рейсов в неделю в Канкун из Ростова-на-Дону и четыре рейса из Казани.

Канкун - крупный курортный город в Мексике на побережье Ривьера Майя, полуостров Юкатан.