УрФУ направит почти 1 млрд рублей на проекты энергетики и внедрение разработок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Крупнейший в округе Уральский федеральный университет направит средства гранта в объеме почти 1 млрд рублей на пять приоритетных проектов до 2022 года. В их числе разработка материалов и технологий для водородной и ядерной энергетики, а также увеличение числа аспирантов и внедрение разработок, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

УрФУ вошел в первую группу российских вузов - участников трека "Исследовательское лидерство" программы "Приоритет-2030". Размер гранта на реализацию пяти прорывных проектов УрФУ до конца 2022 года составит 994 млн рублей.

"В числе приоритетных проектов вуза - разработка материалов и технологий для водородной и ядерной энергетики. Нашими специалистами будут синтезированы новые материалы электродов и электролитов для электрохимических устройств, импортозамещение таким образом зарубежных аналогов. Также университет нацелен на академическое превосходство: увеличение числа аспирантов, объема науки, внедрения разработок", - сказали в пресс-службе.

В число приоритетных также вошли проекты по разработке технологии 3D-печати магнитотвердых материалов, новых материалов для компактных систем детектирования излучений, по разработке модели цифровой трансформации региона для баланса внедрения технологий, устойчивости развития территории и благополучия человека. Пятым приоритетным направлением для вуза станет работа по подготовке кадров для научно-технологического прорыва, в которую войдут магистерско-аспирантские школы, сетевые программы магистратуры и аспирантуры, цифровая платформа для студенческих проектов.

В пресс-службе вуза добавили, что эти приоритеты соответствуют направлениям работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра с отработанными механизмами кооперации университетов, исследовательских институтов, представителей промышленности и бизнеса.

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, ее направили на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Общее финансирование вузов - участников программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.