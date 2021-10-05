White Rabbit и Twins Garden вошли в список 50 лучших ресторанов мира

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Два московских ресторана - White Rabbit и Twins Garden - вошли в рейтинг пятидесяти лучших ресторанов мира по версии зарегистрированной в Великобритании организации The World’s 50 Best Restaurants Academy. В распространенном во вторник рейтинге они заняли 25-е и 30-е места соответственно.

По мнению академии, White Rabbit является лучшим рестораном в столице для обеда "с красивым, захватывающим панорамным видом на Москву с 16-го этажа", а также местом, куда стоит прийти за "изобретательной кухней с использованием русских ингредиентов" шеф-повара Владимира Мухина. Среди наиболее примечательных блюд, которые подают в ресторане, академия отмечает мидии, ялтинский лук и яблочное пюре, соус из гребешков, груши и морских водорослей, а также карамельные помидоры с муссом из авокадо. Ресторан находится на Смоленской площади Москвы, располагаясь под стеклянным куполом "Смоленского пассажа".

Концепция ресторана Twins garden, по мнению академии, заключается в том, что 70% продуктов, используемых для приготовления блюд, поставляет подмосковная ферма шеф-поваров братьев Ивана и Сергея Березуцких, а остатки отправляют обратно на корм животным, что делает производство практически безотходным. Кроме того, заведение имеет одну из самых больших коллекций вин в России, а ее уникальной особенностью называются овощные вина из помидоров, моркови, пастернака и лука-порея. Меню включает в себя преимущественно блюда из овощей, выращиваемых на ферме. Ресторан находится на Страстном бульваре.

Первое и второе места в новом рейтинге академии заняли два копенгагенских ресторана Noma и Geranium, а третье - Asador Etxebarri в городе Ашпе-Ачондо в провинции Бискайя (Испания).

Рейтинг The World's 50 Best Restaurants выпускается с 2002 года. Он формируется на основе оценок более тысячи экспертов в области кулинарии. Церемония награждения 50 лучших ресторанов мира 2021 года прошла во вторник, 5 октября, в Антверпене после годичного перерыва из-за пандемии COVID-19.