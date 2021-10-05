Власти Северной Осетии выяснят причины нарушений при выплатах медикам "красной зоны"

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии установят причины нарушений при начислении федеральных стимулирующих надбавок за особые условия труда в период распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания руководителя региона Сергея Меняйло с руководителем службы финансового контроля региона Аланом Дзугкоевым.

"Причина контрольных мероприятий - ранее поступившие в адрес Сергея Меняйло жалобы на то, что при выплате отпускных медикам, работающим в "красной зоне", не были учтены федеральные стимулирующие надбавки за особые условия труда в период распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Меняйло отметил, что к решению вопроса необходимо привлечь трудовую инспекцию. "Вместе мы должны добиться того, чтобы при начислении зарплат и отпускных каждому работнику выдавался расчетный лист. Человек должен знать, что именно он получил. На выплату повышенных отпускных медикам были направлены федеральные средства: если они по объективным причинам пришли с задержкой, это должно было быть отражено в расчетных листках как задолженность работодателя, но этого сделано не было, поэтому возникли резонные вопросы. Подобных ситуаций больше возникать не должно", - сказал глава Северной Осетии.

Как отметил Алан Дзугкоев, проблема решается, медики получают отпускные и компенсации за неиспользованные дни отпуска в полном объеме с учетом федеральных стимулирующих выплат.