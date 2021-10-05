Команда из Нижнего Новгорода победила на студенческом чемпионате по программированию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Команда из Нижнего Новгорода стала абсолютным победителем Международного студенческого чемпионата по программированию (International Collegiate Programming Contest, ICPC). Об этом ТАСС сообщили в Минцифры России.

"Ежегодно чемпионат собирает участников больше, чем Олимпийские игры. Поэтому победителей смело можно называть "цифровыми олимпийскими чемпионами". В 2021 году в отборочных турнирах приняли участие более 60 тыс. студентов из 115 стран. В финал вышли лишь 350 представителей из более чем 40 государств. 119 команд сражались за победу, жюри выбрало лучших. Россия на чемпионате побеждает восемь лет подряд. И сегодня мы горды, что Кубок остается в России, у команды из Нижнего Новгорода", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, две команды из России (МФТИ и ИТМО) получили золотые медали, а бронзовая медаль досталась Высшей школе экономики.

Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что российские команды уже 14 раз становились абсолютными чемпионами мира, завоевав 80 комплектов медалей, из которых 33 - золотые. "И сегодня мы снова с гордостью и радостью наблюдаем победу российских команд. Невозможно переоценить значение чемпионата для развития сферы информационных технологий, для программистского сообщества", - отметил Паршин.

О чемпионате

ICPC проводится с 1977 года. Россию в 2021 году представляли 15 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда и Ижевска.

Участники финала искали решение для уникальных алгоритмических задач разной степени сложности. Решение должно было быть написано в виде кода на одном из языков программирования.

Информационное агентство ТАСС является медиапартнером чемпионата.

Финал чемпионата состоялся 5 октября.