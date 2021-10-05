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В Instagram разрешили размещать ролики длительностью до 60 минут

По данным портала The Verge, IGTV подвергнется ребрендингу и сменит свое название на Instagram TV

ТАСС, 5 октября. Социальная сеть Instagram в очередном обновлении увеличила продолжительность загружаемых роликов с одной минуты до 60 минут, отказавшись от прежнего способа публикаций видеоматериала в приложении IGTV. Об этом во вторник сообщил портал The Verge.

По его данным, теперь IGTV подвергнется ребрендингу и сменит свое название на Instagram TV. Этот формат будет удобен для тех пользователей, кто заходит в Instagram исключительно ради просмотра видеоконтента.

IGTV было запущено в 2018 году.

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