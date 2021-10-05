Власти США заявили, что сбой в работе Facebook не был связан с хакерской атакой

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Сбой в работе социальных сетей Instagram и Facebook не был связан с хакерской атакой, однако американские власти следили за ситуацией на случай, если это мог быть более "крупный инцидент в киберпространстве". Об этом заявила во вторник руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Джен Истерли в онлайн-интервью газете The Washington Post .

Ее спросили, связан ли сбой в соцсетях с кибератакой. "Из всего, что я видела, это не было какой-то злонамеренной атакой или хакерской атакой. На самом деле это была ошибка конфигурации, это был технологический сбой", - отметила Истерли.

Она подчеркнула, что ее агентство, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, следило за ситуацией. "Потому что, если бы это был какой-то крупный инцидент в киберпространстве, мы хотели бы убедиться, что следим за всеми другими важнейшими объектами инфраструктуры, которые также могут быть затронуты", - пояснила глава CISA.

При этом, по ее словам, агентство "напрямую не контактировало" с компанией Facebook, которой принадлежат одноименная сеть и Instagram.

Руководитель CISA подчеркнула необходимость для компаний быть готовыми к тому, что многие проблемы "могут подорвать их бизнес". "И поэтому во многих отношениях вы должны ожидать, что сбой произойдет, и поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему - быть в состоянии отреагировать на него, восстановиться после него, смягчить любой ущерб, нанесенный вашей стране, вашей критической инфраструктуре, вашей бизнес-модели, вашим клиентам и заказчикам", - пояснила Истерли.