В РПЦ оценили отношения с Римско-католической церковью

ВАТИКАН, 5 октября. /ТАСС/. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион охарактеризовал отношения Русской православной и Римско-католической церквей как развивающиеся позитивно.

"Оцениваю отношения [между РПЦ и Римско-католической церковью] как развивающиеся очень позитивно", - сказал Иларион во вторник в беседе с журналистами после презентации в Ватикане перевода на итальянский язык речей философа Владимира Соловьева (1853-1900) о Федоре Достоевском, к которому он написал предисловие. Книга вышла в серии итало-российской академии Sapientia et Scientia ("Мудрость и наука"). Иларион также сообщил, что провел встречу с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, с которым обсуждались общие проекты.

Митрополит уточнил, что в среду запланирована встреча с Папой Римским Франциском. "Обычно я не раскрываю содержания того, о чем мы говорим, потому что это касается деловых вопросов, стоящих на повестке отношений между нашими церквями", - сказал Иларион.

В Ватикане ранее он принял участие во встрече представителей мировых религий, посвященной вопросам защиты окружающей среды. Более 30 иерархов подписали соответствующий призыв-обращение к мировым лидерам в преддверии 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), которая состоится в ноябре в Глазго. Среди участников этого мероприятия, организованного в том числе посольством Великобритании при Святом престоле, был патриарх Константинопольский Варфоломей.

"Как таковой встречи не было [с Варфоломеем], мы просто сидели за одним столом", - прокомментировал Иларион. "Трудно ожидать каких-то изменений [в отношениях в Константинопольским патриархатом] после того, что они натворили", - добавил митрополит. При этом он указал, что не хотел бы комментировать отношения главы Римско-католической церкви с патриархом Константинопольским. "Это их отношения", - заключил митрополит.

Папа Франциск накануне принимал Варфоломея на аудиенции. Как ожидается, Константинопольский патриарх примет участие 7 октября в "Молитве за мир", которая состоится во главе с понтификом у стен Колизея в Риме. Инициатива принадлежит католической общине Святого Эгидия.