В Дагестане проведут аттестацию руководителей госпредприятий

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Аттестацию руководителей государственных унитарных предприятий проведут в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона по итогам заседания единой аттестационной комиссии республики.

"На повестку дня был вынесен вопрос об утверждении аттестационной комиссией списка руководителей унитарных предприятий, подлежащих аттестации, а также график ее проведения. Проведение аттестации запланировано в два этапа. Первый проводится в форме тестовых испытаний, второй этап - в форме собеседования, на котором будет проведен анализ предпринятых руководителем мер по повышению экономической эффективности деятельности унитарного предприятия за последние три года", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве республики уточнили, что целями аттестации руководителей унитарных предприятий являются "объективная оценка деятельности руководителей ГУПов и определение их соответствия занимаемой должности, оказание содействия в повышении эффективности работы унитарных предприятий и стимулирование профессионального роста их руководителей".