Союз журналистов России прокомментировал закрытие бюро "Комсомольской правды" в Белоруссии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) выразил сожаление в связи с закрытием представительства "Комсомольской правды" в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"В этой ситуации можно выразить только сожаление в связи с тем, что одна из крупнейших российских газет покидает своих читателей в братской Белоруссии", - сказал он.

При этом Соловьев выразил надежду на то, что содержащийся под стражей журналист "Комсомолки" в Белоруссии Геннадий Можейко "в самое ближайшее время вернется к своим родным", а "Комсомольская правда" "возобновит работу в соседней республике".

Секретарь СЖР Тимур Шафир в свою очередь отметил ТАСС, что "закрытие и прекращение деятельности любого СМИ в подобной обстановке являются тревожным сигналом". "Надеемся, что в процессе ликвидации представительства все соответствующие трудовые и финансовые обязательства перед сотрудниками представительства будут соблюдены, а задержанный в Минске журналист "Комсомольской правды" Можейко продолжит получать поддержку от своих коллег", - отметил он.

Во вторник издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды".

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.