Суд Петербурга направил на пересмотр дело о депортации афганских мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Октябрьского районного суда Петербурга в отношении граждан Афганистана, которые не выехали из России после чемпионата Европы по футболу и получили штраф с депортацией за нарушение режима пребывания в стране. Об этом во вторник сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Суд апелляционной инстанции постановления Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга отменил, направив материалы на новое рассмотрение", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, афганцы прибыли в Петербург по паспортам болельщиков Евро-2020. Срок действия документов истек 12 июля 2021 года, по окончании чемпионата. Но иностранцы так и не покинули Россию, заявив, что возвращение в Афганистан опасно для их жизни из-за деятельности террористического движения "Талибан" (запрещено в России). Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал Насрати Нураллаха, Шайста Хан Сафиуллаха, Абаса Али Ахмада и Фараманда Нисар Ахмада нарушителями статьи 18.8 КоАП и оштрафовал на 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России.

Однако 17 августа Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев апелляцию граждан Афганистана, вернул постановление обратно, так как вместо языка пушту его перевели на непонятный для афганцев персидский.

Между тем, 15 августа талибы вошли без боя в Кабул, 6 сентября движение заявило о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства.