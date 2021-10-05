"Аэрофлот" начал летать из Краснодара в Минск

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнять регулярные рейсы из Краснодара в Минск, они будут осуществляться три раза в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар (Пашковский) во вторник в соцсети "Вконтакте".

"Авиасообщение между Краснодаром и столицей республики [Белоруссии] пополнилось рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Первый рейс вылетел из столицы Кубани в 20:01 мск. Полеты будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам на комфортабельных лайнерах Airbus А-320. Время в пути составит три часа", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество рейсов в Минск выросло до восьми в неделю в любой день, кроме четверга. Сейчас, помимо "Аэрофлота", полеты в Минск обслуживают еще два авиаперевозчика - "Белавиа" (среда, пятница, воскресенье) и "Азимут" (вторник, суббота).

"Спрос на полеты в Беларусь продолжает расти. Братская республика привлекает туристов возможностью путешествовать без визы, древними уютными городками, очаровательной природой Полесья и достопримечательностями столицы государства. В связи с этим, авиаперевозчики увеличивают количество рейсов в его главный воздушный узел - город Минск", - добавили в пресс-службе воздушного узла, отметив, что прямое авиасообщение открылось 8 августа.

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) имени Екатерины II - один из крупнейших аэропортов юга России и воздушные ворота столицы Кубани. Расположен на восточной окраине Краснодара в 12 км от его центра. Занимает девятое место среди российских аэропортов по числу обслуженных пассажиров. Годовой пассажиропоток превышает 4,5 млн человек.