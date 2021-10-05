{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Аэрофлот" начал летать из Краснодара в Минск

Полеты будут выполняться три раза в неделю

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнять регулярные рейсы из Краснодара в Минск, они будут осуществляться три раза в неделю, сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар (Пашковский) во вторник в соцсети "Вконтакте".

"Авиасообщение между Краснодаром и столицей республики [Белоруссии] пополнилось рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Первый рейс вылетел из столицы Кубани в 20:01 мск. Полеты будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, вторникам и пятницам на комфортабельных лайнерах Airbus А-320. Время в пути составит три часа", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество рейсов в Минск выросло до восьми в неделю в любой день, кроме четверга. Сейчас, помимо "Аэрофлота", полеты в Минск обслуживают еще два авиаперевозчика - "Белавиа" (среда, пятница, воскресенье) и "Азимут" (вторник, суббота).

"Спрос на полеты в Беларусь продолжает расти. Братская республика привлекает туристов возможностью путешествовать без визы, древними уютными городками, очаровательной природой Полесья и достопримечательностями столицы государства. В связи с этим, авиаперевозчики увеличивают количество рейсов в его главный воздушный узел - город Минск", - добавили в пресс-службе воздушного узла, отметив, что прямое авиасообщение открылось 8 августа.

Международный аэропорт Краснодар (Пашковский) имени Екатерины II - один из крупнейших аэропортов юга России и воздушные ворота столицы Кубани. Расположен на восточной окраине Краснодара в 12 км от его центра. Занимает девятое место среди российских аэропортов по числу обслуженных пассажиров. Годовой пассажиропоток превышает 4,5 млн человек.

Теги
БелоруссияРоссияКраснодарский край
Во всех регионах России включат сирены для проверки систем оповещения
Подача сигнала "Внимание всем!" запланирована с 10:40 по местному времени
Читать полностью