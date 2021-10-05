Руководитель администрации президента поздравил Российский еврейский конгресс с 25-летием

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Работа Российского еврейского конгресса (РЕК) направлена на сохранение памяти о Холокосте и великом подвиге Красной армии, спасшей от уничтожения еврейский и другие народы планеты. Об этом в поздравительной телеграмме по случаю 25-летия Российского еврейского конгресса сообщил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, ее зачитала на благотворительном приеме исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.

"Вы осуществляете масштабные благотворительные просветительские инициативы, многое делаете для воспитания подрастающего поколения на высоких нравственных идеалах. И, конечно, особо отмечу вашу большую востребованную работу, направленную на сохранение памяти о Холокосте и великом подвиге Красной армии, спасшей от уничтожения еврейский и другие народы планеты", - заявил он.

Российский еврейский конгресс (РЕК) в честь своего 25-летия организовал благотворительный прием, на котором вручили премию "Global Influence Award" - особый знак признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. В этом году ее получили экс-президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год, команда экосистемы "Яндекс" и команда Центра им. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19.

Собранные на благотворительном приеме средства направят для проекта "Интеграция детей с особыми потребностями", который оказывает помощь детям и их семьям, проводит занятия с ними в воскресных школах, консультации и коррекционные занятия, обучающие семинары, оборудует помещения для проведения таких занятий.