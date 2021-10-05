Власти Костромской области увеличат коечный фонд для пациентов с коронавирусом

КОСТРОМА, 5 октября. /ТАСС/. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией создадут в Костромской области. Сейчас в регионе оборудовали более 1,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба областной администрации.

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"В связи с ростом заболеваемости в медучреждениях региона оборудуются дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией. В данный момент открыто более 1 300 коек для пациентов с COVID-19, 93% из них заполнены. Для сравнения: в январе 2020 года ковидных коек в стационарах было 998", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, "среди тяжело болеющих нет привитых от коронавирусной инфекции пациентов, а среди вакцинированных не зарегистрировано ни одного смертельного исхода".

В красных зонах медицинских учреждений Костромы, Шарьи, Галича, Волгореченска и Вохмы количество коек для пациентов с коронавирусом максимально увеличили. В районных больницах Антропово, Буя и Нерехты дополнительно организовали размещение пациентов. На базе областного наркодиспансера с начала октября создали 35 коек для больных с коронавирусом. С 1 октября в регионе возобновил работу обсерватор для долечивания пациентов с коронавирусом на базе загородного центра "Красная горка".

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус выявили у 34 331 человека, вылечились 28 709 пациентов, умерли 795 человек. За минувшие сутки коронавирус выявили у 139 человек.