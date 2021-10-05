Свыше 1,3 млрд рублей направят в Дагестане на ИТ-инфраструктуру системы образования

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей планируется выделить в рамках нацпроекта "Цифровая экономика России" на формирование ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях Дагестана. Об этом во вторник в рамках инфофорума "Северный Кавказ на Архызе" заявил врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов.

"В 2022-2023 годах в рамках национальной проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" запланирована реализация программы на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях с общим финансированием 1,318 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, предварительный охват составит более 1,4 тыс. школ по всей республике.

Национальный проект "Цифровая экономика России" включает семь федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое госуправление", "Искусственный интеллект". Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.