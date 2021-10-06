Международный Салон образования пройдет в Москве в гибридном формате

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский международный Салон образования (ММСО 2021) пройдет с 6 по 8 октября в смешанном формате. Возможность принять участие в мероприятиях Салона онлайн позволила людям из отдаленных регионов, городов и сел присоединиться к дискуссиям, что существенно повлияло на охват аудитории, сказал ТАСС директор АНО ММСО Максим Казарновский.

"ММСО изменился: из-за пандемии мы стали принципиально по-новому взаимодействовать с аудиторией. Теперь мы можем выстраивать коммуникации с самыми разными образовательными сообществами, которые объединены предметными областями. ММСО стал круглогодичным проектом: между мероприятиями мы продолжаем работать вместе и постоянно поддерживаем связь. Охват аудитории тоже изменился: вместе с гибридным форматом мероприятия, онлайн и офлайн, люди из самых отдаленных регионов, городов и сел получили возможность принять в нем участие. Салон сам "пришел" к ним в дом, класс, школу, пропала необходимость далеко ехать, отрываться от работы", - сказал он.

Казарновский также подчеркнул, что ММСО объединяет русскоговорящее образовательное сообщество в разных странах - к Салону всегда присоединяется не менее 30 стран, и каждый год это число растет. Офлайн-площадкой дискуссий в 2021 году станет "Крокус Экспо", при этом всю деловую программу можно будет посмотреть онлайн из любого уголка мира на специальной платформе "ММСО.Коннект".

Деловая программа ММСО будет проходить в девяти кластерах, которые охватят все уровни образования: дошкольное, общее, дополнительное, среднее профессиональное, высшее образование, а также инклюзивное и дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в отдельных кластерах будут обсуждаться государственная политика в сфере образования и взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики. Отдельными площадками для дискуссий также станут три специальных проекта: "Семейное образование", "Новое пространство частного образования" и "Профориентация".

По данным пресс-службы ММСО, в рамках Салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики.

Мероприятия ММСО на стендах экспонентов

Посетители Салона образования также смогут поучаствовать в мероприятиях на стендах экспонентов - например, образовательной онлайн-платформы Учи.ру, где в течение трех дней эксперты и известные педагоги-практики проведут 12 мастер-классов для учителей. На стенде группы компаний "Просвещение" в рамках деловой программы также можно будет послушать дискуссии о кибербезопасности, необходимой при активном использовании цифровых технологий, доступе к контенту и его верификации, организации проектной деятельности в школе, методиках оценивания, профориентации, конфликтах в школе, мотивации и вовлеченности детей в учебный процесс и многое другое.

"В этом году мы постарались сделать деловую программу максимально практико-ориентированной. Мы хотим, чтобы каждый участник Салона, будь то воспитатель детского сада или ректор федерального вуза, смог получить от мероприятия полезный кейс, методику, контакт, партнера или идею. Для тех, кто не разбирается в образовании, может подойти совершенно любое мероприятие Салона, ведь образование давно вышло за стены организаций. Темы, которые мы обсуждаем на салоне, имеют отношение ко всему обществу в целом, поэтому каждый найдет для себя что-то полезное на любой из сессий", - подчеркнул Казарновский.

Директор АНО ММСО также отметил, что каждое событие Салоне проектировалось с расчетом на то, что среди зрителей будет заинтересованный родитель. "Мы знаем, что по сути мамы и папы во время пандемии стали полноценными участниками образовательного процесса, и теперь им необходимо органично встроиться в процесс - ММСО в этом поможет", - пояснил он.

Еще одним новшеством Салона 2021 года станет участие всех финалистов всероссийского конкурса "Учитель года". Все 85 финалистов конкурса соберутся 6 октября в "Крокус Экспо", чтобы принять участие в деловой программе мероприятия.

Московский международный Салон образования пройдет в формате COVID-free. Для посещения мероприятий всем гостям нужно будет предъявить паспорт и QR-код на входе.