В Адыгее с 11 октября запретили проводить банкеты, массовые свадьбы и похороны

МАЙКОП, 6 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса и роста числа случаев ОРВИ временно запретили проведение в регионе с 11 октября организацию массовых банкетов и свадеб. Соответствующее решение принято во вторник оперативным штабом республики по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Главам муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) во взаимодействии с главами городских, сельских поселений, религиозными организациями обеспечить выполнение гражданами ограничительных мероприятий при организации похорон, а также выполнение запрета на проведение торжественных (свадебных, юбилейных и иных подобных) массовых мероприятий с 11 октября 2021 года до улучшения эпидемиологической обстановки", - говорится в тексте распоряжения, подписанного главой республики Муратом Кумпиловым и секретарем оперштаба, председателем комитета республики по делам ГО и ЧС Вячеславом Лотаковым.

Министерству здравоохранения республики поручено усилить работу по вакцинации населения от коронавируса и гриппа. Будет ужесточен режим ношения масок в общественном транспорте, на объектах торговли, а к нарушителям будут применяться более жесткие административные меры ответственности.

Пик третьей волны коронавируса был достигнут в Адыгее в начале сентября. По данным регионального оперативного штаба на вторник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 19 948 человек, на лечении находятся 1 748 человек (плюс 48 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 750 человек (плюс 50 за сутки), умерли 450.