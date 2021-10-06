Эксперт: дельта-штамм коронавируса может заражать быстрее при меньшей вирусной нагрузке

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дельта-штамм коронавируса, как и разновидность "альфа", обладает свойством заражать людей при меньшей, чем у изначального варианта, вирусной нагрузке. Благодаря этому он легче передается воздушно-капельным путем, рассказал ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на нерецензированное исследование американских ученых из Национального института здоровья США (NIH) сообщила, что новые мутации коронавируса могут легче передаваться воздушно-капельным путем. Согласно исследованию ученых, альфа-штамм показал в два раза большую эффективность в передаче воздушно-капельным путем и распространялся на большие расстояния.

"Важно понимать, что черты альфа-штамма, когда для заражения человека нужна меньшая вирусная нагрузка, мелкие капли распространяются дальше и быстрее заражают человека, характерны и для дельта-штамма, поэтому очень важно уделять больше внимания вакцинации и профилактическим мерам", - сказал Хафизов.

Комментируя публикацию, эксперт пояснил, что американские ученые показали, что только мельчайшие аэрозоли (частицы размером менее 5 микрон) заражают хомяков на расстоянии двух метров, в то время как относительно крупные капли не долетают. Авторы также обнаружили, что вариант коронавируса "альфа" превзошел изначальный штамм в способности инфицировать животных. "При этом сами же авторы делают вывод, что повышенная эффективность передачи варианта "альфа" не может быть прямым результатом величины капель, или же какой-то особой летучести этого штамма. Просто более низкая доза этого геноварианта может быть достаточной для передачи, в том числе из-за лучшего проникновения вируса в клетку", - отметил Хафизов.

"В свете ограниченного глобального охвата вакцинами и потенциального появления новых штаммов, способных ускользать от нейтрализующих антител, проветривание и дезинфекция воздуха, маски и социальное дистанцирование по-прежнему должны считаться важными инструментами в стратегиях снижения риска заражения COVID-19 и риска передачи инфекции", - заключил он.