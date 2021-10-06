Госдума может рассмотреть законопроект об ужесточении наказания педофилов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Государственная дума может рассмотреть в октябре предложенный представителями "Единой России" законопроект об ужесточении наказания для педофилов вне зависимости от возраста жертвы насилия. Инициативу поддерживают в большинстве фракций, пишут в среду "Известия".

Как указывает газета, авторы законопроекта считают, что наказание за данное преступление в отношении подростков старше 14 лет недостаточно, а разница в возрасте жертв не должна быть решающим фактором.

В настоящее время в санкциях ч. 5 ст. 131 ("Изнасилование") и ч. 5 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера") Уголовного кодекса в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение, но только если действия допущены в отношении подростков, не достигших 14-летнего возраста.

"Законопроектом предлагается внести изменения в вышеуказанные нормы, распространив этот же подход установления ответственности за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и старше 14 лет", - отмечается в материале.

Согласно законодательству, если подростку больше 14 лет, то преступнику, согласно Уголовному кодексу, грозит срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают расширить действие вышеуказанных норм, установив максимальное наказание за изнасилование двух или более несовершеннолетних, а также за совершение такого преступления, сопряженного с другими тяжкими или особо тяжкими деяниями.