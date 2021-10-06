Опрос: отказаться от нескольких выходных ради более высокой зарплаты готовы 40% россиян

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Многие россияне - примерно 40% опрошенных - готовы ради повышения зарплаты отказаться от одного - трех выходных в месяц. Еще 12% респондентов готовы и вовсе работать без отдыха ради дохода в 128,4 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"40% опрошенных жителей России готовы отказаться от одного - трех выходных ради повышения зарплаты в среднем до 100,2 тыс. рублей в месяц. Еще 13% респондентов отметили, что готовы отработать четыре - шесть дополнительных дней в среднем за зарплату в 113,7 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении.

7% участников исследования считают возможным отказаться от более шести выходных дней за 117,3 тыс. рублей в месяц, а 12% отметили готовность не отдыхать вообще за зарплату в 128,4 тыс. рублей, явствует из результатов исследования. С другой стороны, 28% опрошенных указали, что высоко ценят отдых и не готовы жертвовать выходными ради более высокой зарплаты.

Почти половина опрошенных (45%) заявили, что предпочитают работать по графику 5/2 полный рабочий день. 28% респондентов отметили, что их больше привлекает сменный график 2 через 2; семи процентам участников опроса нравится работать вахтовым методом.

В исследовании приняли участие более 6 тыс. пользователей сервиса Работа.ру в возрасте старше 18 лет из всех регионов страны.