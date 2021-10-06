В Новосибирске онкобольных детей не пустили на игровую площадку

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко призвала к разрешению конфликта, возникшего на игровой площадке в Новосибирске, куда не пустили онкобольных детей. Омбудсмен заявила о готовности оказать помощь в этом вопросе.

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Ранее издание "КП-Новосибирск" сообщило о том, что местные жители выгнали онкобольных детей центра реабилитации "Добрая Дора" с игровой площадки, находящейся рядом с центром.

"Та ситуация, которая произошла на площадке, должна разрешиться. Мы, взрослые, должны быть для наших детей примером добра, сопереживания, сочувствия и помощи. Верю, что в наших людях это все есть. Видимо, просто возникло недопонимание. Центр "Добрая Дора" необходим нашему региону. Детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, достаточно много. Они нуждаются в различной помощи, в том числе психологической реабилитации. И только взрослые, объединившись, смогут им помочь", - привели слова Болтенко в среду в ее аппарате.

Там также отметили, что детский омбудсмен сотрудничает с сооснователем центра Ксенией Алешиной: стороны осуществляют взаимодействие по вопросам помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

В прокуратуре Новосибирской области ТАСС сообщили, что ведомство организовало проверку по данному факту.