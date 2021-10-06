В Югре впервые за два месяца за сутки зафиксировали 190 случаев заболевания COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 190 человек, сообщили в среду в оперативном штабе региона.

Последний раз такое число случаев заражения в регионе фиксировалось 4 августа. К 7 сентября их число снизилось до 136 за сутки, а затем начался рост.

"За последние сутки в регионе зарегистрировано 190 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 33, с симптомами ОРВИ - 153, в бессимптомной форме заболевания - четыре", - говорится в сообщении.

По данным штаба, с 7 сентября ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос почти на 40%.

По состоянию на 6 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 76,3 тыс., выздоровели 72,4 тыс. человек, умерли 1 110 человек.