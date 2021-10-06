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Bild: в ФРГ тысяча полицейских участвует в операции против организованной преступности

Операция направлена на борьбу с отмыванием денег и возможным финансированием терроризма

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Более тысячи сотрудников правоохранительных органов Германии задействованы в крупномасштабной операции по борьбе с организованной преступностью на севере ФРГ. Об этом в среду сообщила газета Bild.

По ее информации, около 4:00 (5:00 мск) сотрудники полиции и других спецподразделений ФРГ начали крупномасштабную операцию в трех федеральных землях: Северный Рейн - Вестфалия, Нижняя Саксония и Бремен. Проведены более 80 обысков, арестованы 10 человек.

При этом отмечается, что операция была направлена на борьбу с отмыванием денег и возможным финансированием терроризма. Кроме того, речь в том числе идет об использовании запрещенной в Германии неформальной финансово-расчетной системы хавала, позволяющей переводить значительные денежные суммы.

В общей сложности более 70 человек находятся под подозрением. Более подробная информация о результатах операции будет обнародована во второй половине дня в среду.

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