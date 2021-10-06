Россияне рассказали, что стало для них главным аргументом в пользу вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Страх за свое здоровье и здоровье близких стал ключевым аргументом в пользу вакцинации от коронавируса для 21-37% россиян. Вторым по популярности аргументом стало "желание свободно перемещаться и жить нормальной жизнью", сообщается на портале стопкоронавирус.рф .

"Россияне, решившие привиться против коронавирусной инфекции нового типа, чаще всего делали этот выбор из-за опасений за собственное здоровье или здоровье близких, или из-за намерения перемещаться без каких-либо ограничений. Таковы результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от 21 до 37% россиян в зависимости от площадки опроса назвали страх за свое здоровье и здоровье близких основной причиной вакцинации. На втором месте ответ "Желание свободно перемещаться и жить нормальной жизнью", его выбрали от 14% до 24% опрошенных.

"От 10% до 12% респондентов признались, что главным аргументом для прививки стала работа, еще от 2 до 10% записались на вакцинацию, изучив актуальные исследования о вакцинации", - сообщается на портале.

В тоже же время от 22% до 37% участников опроса признались, что еще не прививались.

Опрос проводился в период с 30 сентября по 1 октября в социальных сетях Viber, Telegram и "ВКонтакте". В нем приняли участие 32 816 человек.