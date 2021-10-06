В Москве впервые пройдет познавательная акция "День без турникетов. Дети"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Познавательная акция "День без турникетов. Дети" впервые пройдет в Москве для школьников в возрасте от 7 до 13 лет. Ее участники смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм, собрать и запрограммировать робота, сообщила в среду вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Акция пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года.

"Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя", - сказала Сергунина, слова которой приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Занятия предназначены для организованных групп в сопровождении взрослых (учителей или родителей). В одной группе может быть не более 25 детей. Все мероприятия проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: посетители должны будут держать дистанцию и надевать маски в помещениях.

Зарегистрироваться на первый этап можно на платформе "Детские технопарки Москвы". В разделе "Акции" необходимо выбрать пункт "День без турникетов. Дети", а затем перейти к программам мероприятий. Они сформированы с учетом возраста детей: для учащихся со второго по четвертый класс и для школьников пятых и шестых классов. Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители (представитель родительского комитета). После обработки заявки оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации, и уточнит все детали.

"Познавательные экскурсии по инновационным площадкам Москвы и творческие мастер-классы в детских технопарках понравятся ученикам пятых и шестых классов, а для учащихся вторых, третьих и четвертых классов развлекательные центры и парки профессий подготовили специальные образовательные и интерактивные программы", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, слова которого также приводятся на сайте.

Тематические треки

Мероприятия акции разделены на восемь тематических треков. Они познакомят ее участников с интересными профессиями в таких сферах, как "Креативные индустрии" (например, мода, дизайн, архитектура), "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство" (журналистика, кино, мультипликация и другое), "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт" и "Предпринимательство".

Так, для учащихся пятых и шестых классов (детей в возрасте от 10 до 13 лет) в рамках акции проведут познавательные экскурсии по инновационным площадкам Москвы. Школьники смогут посетить летную школу "Авиатор", Научный парк Московского государственного университета имени Ломоносова, популярные телеканалы, инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Кроме этого, ребята побывают на творческих мастер-классах в детских технопарках и специальных занятиях, которые стали частью так называемых профориентационных маршрутов, знакомящих юных участников с различными нюансами определенных профессий. Например, маршрут под названием "Мультимедийное погружение" даст представление о таких профессиях, как блогер, журналист и режиссер анимационного кино.

По данным портала, 11 октября школьники посетят город профессий "Кидбург", где смогут попробовать себя в роли радиоведущего или мультимедийного журналиста. Ребят научат правильно говорить в микрофон и снимать на камеру репортажи. 18 октября детей приглашают в анимационный технопарк "Калибр", где состоится мастер-класс "Мобильный видеоблогинг". Гости разберут приемы создания качественного контента и попробуют написать сценарий для видеосюжета. Завершится профнавигационный маршрут 25 октября в музее киностудии "Союзмультфильм", где под руководством режиссеров анимации ребята создадут небольшой мультипликационный фильм.

Развлекательные центры и профориентационные парки приглашают учеников со второго по четвертый класс (детей в возрасте от семи до 10 лет) принять участие в специальных познавательных программах. Они включают в себя короткие лекции, знакомящие с определенной профессией, и практические занятия, которые позволят закрепить полученные знания. Продолжительность каждой программы - 2,5 часа.

Так, например, 19 октября город профессий "Кидбург" ждет ребят на занятия программы "Креативити", где школьники познакомятся с профессиями хореографа, модельера и дизайнера. А 26 октября учеников приглашают присоединиться к программе "Инженерия и программирование": ребятам расскажут о технических профессиях, и они смогут собрать робота под руководством опытных педагогов. Всем, кому хочется сыграть в настоящем спектакле и заглянуть за кулисы кукольных представлений, понравятся мероприятия интерактивного музея-театра "Сказкин дом".

На всех мероприятиях группы школьников будут сопровождать профессиональные гиды, имеющие опыт работы с детьми. Они расскажут обо всех деталях посещения площадок - партнеров акции и помогут при любых возникающих вопросах.

Об акции

Акцию "День без турникетов" проводят в Москве с сентября 2012 года. Ее участники могут увидеть, как устроены столичные предприятия, и узнать о создаваемых в городе технологиях. За девять лет в акции приняли участие свыше 120 тыс. человек и более 260 компаний. В этом году впервые акцию было решено провести для детей.