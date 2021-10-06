На Братской ГЭС в Приангарье закрыли холостой сброс воды

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Гидрологическая обстановка стабилизировалась на Братском водохранилище в Иркутской области, в связи с чем закрыт холостой сброс воды на Братской ГЭС, который был начат 26 августа. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

"Полностью закрыты холостые водосбросы на Братской ГЭС. Это связано со стабилизацией гидрологической обстановки на Братском водохранилище. В настоящее время пропуски воды через гидроузел осуществляются турбинными расходами [в объеме] 4 670 куб. м в секунду. Уровень сбросных расходов воды в нижний бьеф находится в строгом соответствии с установленными Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов режимами работы станции", - сказали в пресс-службе.

Холостой сброс воды открывали на Братской ГЭС впервые с 1995 года. Это было связано с высоким уровнем воды в озере Байкал, реках и водохранилищах Иркутской области.

Власти Иркутской области сообщили, что с 2020 года регион находится в многоводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. По прогнозу специалистов, в этом году уровень воды в озере будет расти до середины октября, затем начнется сезонное снижение. Из-за высоких уровней воды по решению Росводресурсов повышали пропуск воды на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС, чтобы избежать серьезных подтоплений.

Братская ГЭС - вторая в ступени Ангарского каскада гидроэлектростанций. Первой ступенью является Иркутская ГЭС, которая расположена в 65 км от истока Ангары - реки, вытекающей из Байкала.