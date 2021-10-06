В Новосибирской области рассматривают возможность введения системы QR-кодов

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов для посещения заведений общепита в "бесковидном" формате могут ввести в Новосибирской области, сообщила в среду журналистам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Мера может быть введена при росте количества пациентов с коронавирусом и одновременном снижении темпов вакцинации.

"Это [введение QR-кодов] прорабатывается, [как и другие] различные варианты. Максимально должны быть меры, которые позволят сохранить отрасль", - сказала она, добавив, что последние две недели в регионе наблюдается незначительный рост заболеваемости, однако сохраняется тенденция к ухудшению общей ситуации.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова добавила, что ограничительные меры в регионе будут усиливаться при росте количества пациентов с коронавирусом и снижении темпов вакцинации. Она также отметила, что власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, в частности в профессиональных коллективах.

"Мы это смотрим сейчас в днях, неделях, потому что, если динамики у этих отраслей не будет, а прирост мы будем видеть ежедневный, то, к сожалению, будет принято такое решение об обязательной вакцинации с конкретными сроками", - сказала Аксенова.

Замминистра также сообщила, что в настоящее время в регионе свободно 15-17% коек для пациентов с коронавирусом. В ближайшее время при необходимости могут быть перепрофилированы под ковидарий еще два медучреждения области.

С 28 июня по 19 июля посещать заведения общепита в Москве, в том числе фуд-корты в торговых центрах, могли только привившиеся от COVID-19, переболевшие им в течение шести последних месяцев либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действительный в течение трех дней. Для подтверждения на входе приходилось предъявлять специальный QR-код. Исключения были сделаны для летних веранд и сезонных кафе.

О ситуации с коронавирусом

По данным оперативного штаба на утро 5 октября, в регионе зарегистрировано 64 386 случаев заражения коронавирусом (плюс 169 за сутки). 50 893 пациента полностью выздоровели (плюс 124 за сутки). Скончались одиннадцать пациентов, всего в регионе после заражения умерли 3 044 человека.