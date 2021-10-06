Кабмин направит около 700 млн рублей на ремонт водосточной системы в Ростовской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство России направит около 700 млн рублей на реконструкцию и меры по защите от разрушения водосточной системы в Ростовской области, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр продолжает помогать регионам с развитием инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Более 682,7 млн рублей будет направлено в Ростовскую область на реконструкцию водосточной системы. Такое распоряжение утвердило правительство", - говорится в сообщении. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2022-2023 гг., но будут направлены региону уже сейчас, так как строительство идет с опережением.

Речь идет о капитальном ремонте крупнейшего в Ростове-на-Дону канализационного коллектора, один из участков которого был поврежден. Федеральное финансирование пойдет на восстановление объекта и его защиту от дальнейшего разрушения. "Это поможет избежать рисков провалов грунта, позволит сооружению работать на полную мощность и повысит качество коммунальных услуг для местных жителей", - отметили в кабмине.

Всего на ремонт ростовского коллектора в бюджете РФ предусмотрено более 1 млрд рублей. Реконструкцию планируют завершить к 2023 году. Работа ведется в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".