Шесть НКО в Москве получат "тренировочные квартиры" для проживающих в домах-интернатах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Шесть социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Москве стали победителями конкурса по предоставлению тренировочных квартир для сопровождаемого проживания, в которых смогут разместиться около 60 человек из домов-интернатов. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Помещения для сопровождаемого проживания предоставят шести социально ориентированным НКО. В квартирах смогут разместиться около 60 человек. Нам важно дать возможность молодым людям из психоневрологических интернатов максимально подготовиться к реальной самостоятельной жизни. Еще раз хочу отметить, что некоммерческие организации - стратегические партнеры города в рамках реализации социально значимых проектов. Мы благодарны коллегам за отклик и готовность помогать в социализации москвичей с ментальными особенностями", - сказала она.

По итогам конкурса отбор прошли благотворительные фонды "Жизненный путь", "Я есть!", "Творческое объединение "Круг", "Изумрудный город", "Большая перемена" и "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Квартиры для тренировочного проживания им предоставят сроком на пять лет.

Каждая НКО - победитель конкурса 2021 года по распределению квартир встретится с советами жителей домов-интернатов и проведет собеседования с претендентами, после чего займется обустройством помещений. Люди могут иметь физические ограничения по здоровью, поэтому им будет обеспечено проживание в квартирах, доступных для людей с инвалидностью и домах, оснащенных подъемными платформами и пандусами.

В 2021 году в столице было открыто первое городское учебно-тренировочное общежитие центра сопровождаемого проживания. Это новый вид дома-интерната квартирного типа для взрослых. Общежитие готовит молодых людей с высоким реабилитационным потенциалом к самостоятельной жизни или жизни с сопровождением. В Москве функционирует открывшийся в 2014 году Центр социальной адаптации. В его жилом корпусе находятся 88 однокомнатных и 12 двухкомнатных квартир, предназначенных для самостоятельного проживания людей с инвалидностью.

Кроме того, в 2018 году город передал благотворительному фонду "Жизненный путь" три квартиры на севере Москвы, в котором он реализовывает проект "Дом под крышей" - это тренировочные квартиры фонда, где вместе с социальными работниками учатся самостоятельной жизни молодые люди с особенностями развития. В этом же году Региональная общественная организация содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями "Яблочко" реализует проект "Тренировочные квартиры" для молодых людей с ментальными особенностями. Девять квартир было передано организации в безвозмездную аренду.