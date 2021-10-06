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Ученый РАН рассказал, что помогло избежать серьезных последствий от разлива Селенги

Директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов сообщил, что данные цифрового экологического мониторинга смогли повлиять на решение об экстренном берегоукреплении реки

ИРКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Цифровой экологический мониторинг, который внедряется на озере Байкал, позволил в 2021 году принять своевременные решения и не допустить катастрофических последствий в результате паводка на реке Селенге в Республике Бурятия. Об этом в среду сообщил журналистам директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

В начале сентября паводок пришел в Бурятию с территории Монголии по Селенге, которая является главным притоком озера Байкал. Подтопило несколько сотен домов, тысячи подворий, люди потеряли урожай, дрова. Кроме того, наблюдались подтопления в прибрежной полосе Байкала.

"У нас получены очень полезные и важные результаты в год высокой водности. Мы установили станции онлайн-мониторинга [гидрологической ситуации] на реках Иркут, Селенга, Баргузин. <...> На Селенге ситуация была напряженной в середине августа - превышение над среднегодовым трехлетним уровнем было выше метра, и уже оставалось совсем чуть-чуть до повторения наводнения 1971 года. Насколько я знаю по реакции Минприроды Республики Бурятия, когда в онлайн-режиме было видно, как меняется динамика реки Селенги, было принято решение об экстренном берегоукреплении. То есть мы продемонстрировали, как возможности онлайн-мониторинга позволяют принимать управленческие решения", - сказал Федотов.

По его словам, по сравнению с прошлыми годами Селенга в этот раз меняла уровни очень быстро. "Раньше все было гораздо плавнее. То есть следующая задача уже научная - понять, почему в этом году так быстро произошла перестройка водного режима реки. А река Баргузин была в уровне трехлетней давности и не показала какой-то экстремальной водности", - отметил ученый.

Кроме того, в этом году на Байкале протестировали станции мониторинга прироста льда, укомплектовали станции, которые в онлайн-режиме отслеживают состояние атмосферы. В ближайшее время сеть станций, отслеживающих различные параметры, будет расширяться. Например, в поселке Листвянка Иркутской области установят станцию гидрологического мониторинга и гидрофизических параметров воды озера Байкал, в Бурятии - станцию для контроля состояния атмосферы.

Проект онлайн-мониторинга

В 2020 году Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения РАН выиграл грант Минобрнауки РФ на 300 млн рублей на разработку новых методов и технологий комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории и прогнозирования экологической обстановки. Цель проекта, куратором которого стал институт, - создать фундаментальные основы и новые методы мониторинга, разработать цифровую платформу для сбора, хранения, обработки и анализа получаемых данных.

Частью проекта является создание сети цифровых датчиков на Байкальской природной территории, чтобы в онлайн-режиме отслеживать различные характеристики и Байкала, и всей природной территории. Также создаются системы сбора, передачи данных, дата-центры, центры принятия решений, центры моделирования.

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