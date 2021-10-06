ФРГ передаст Италии россиянина по делу об убийстве итальянца в Испании

РИМ, 6 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве итальянца в Испании россиянин - уроженец Чечни Расул Бисултанов будет передан итальянским властям. Об этом поздно вечером во вторник сообщила пресс-служба МИД Италии.

Бисултанов подозревается в убийстве итальянца Никколо Чатти 13 августа 2017 года в курортном испанском городе Льорет-де-Мар. Предположительно, Бисултанов нанес Чатти смертельный удар во время потасовки.

"Разрешение на передачу следует за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии задержали гражданина России на своей территории 3 августа", - отмечается в заявлении.

Как пишет газета Corriere della Sera, Бисултанов после происшествия провел четыре года в тюрьме в Испании в ожидании суда, который должен был состояться 26 ноября. В июне он был освобожден с обязательством отмечаться раз в неделю у испанских правоохранительных органов. 3 августа он был задержан в Келе (Германия), но получил разрешение вернуться во Францию, где его семья проживает в статусе политических беженцев, для продления срока действия некоторых документов.

Немецкие правоохранительные органы произвели задержание после обычной проверки документов. Европейский ордер на арест, по данным издания, был выдан по запросу итальянской прокуратуры в феврале 2020 года.