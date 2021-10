YouTube удалил каналы певца Ар Келли, признанного виновным в торговле людьми

ТАСС, 6 октября. Видеохостинг YouTube заблокировал два канала американского певца Ар Келли, после того как суд признал его виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

"Подтверждаем, что мы удалили два канала, связанных с Ар Келли, в качестве меры в связи с нарушением правил автором", - цитирует агентство Reuters представителя YouTube в среду. Согласно правилам сервиса, авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами сайта: если поведение пользователя на других платформах вредит зрителям и рекламодателям, руководство YouTube вправе принять меры.

По данным агентства, администрация видеохостинга удалила каналы RKellyTV и RKellyVevo. Новый канал певец завести не сможет. Видеоклипы Ар Келли, загруженные на YouTube другими пользователями, не были удалены, а его музыка по-прежнему доступна на платформе YouTube Music.

Уроженец Чикаго (штат Иллинойс) Ар Келли, выступавший в стиле ритм-н-блюз, прославился в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя также номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную им для Майкла Джексона (1958-2009).

Келли арестовали в июле 2019 года по обвинениям в сексуальном насилии, которые предъявили ему в штате Иллинойс, суд тогда отказал ему в освобождении под залог. 28 сентября суд присяжных в Нью-Йорке признал певца виновным по девяти статьям обвинения, в том числе в эпизодах вымогательства, сексуальной эксплуатации детей, похищения, подкупа. Судья огласит решение о наказании 4 мая 2022 года. Обвинения Ар Келли также предъявлены в штате Миннесота.