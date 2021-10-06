В Воронежской области за неделю на 20% увеличили число коек для больных с ковидом

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области за неделю на 20% увеличили коечный фонд в больницах для пациентов с COVID-19. В настоящее время в регионе создано 6 721 койко-место, из них около 11% сейчас свободны, сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы Департамента здравоохранения региона.

"На утро сегодняшнего дня развернута 6 721 койка. Занято 5 979 коек, свободно 742. При необходимости койки продолжат разворачивать", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным на 28 сентября, в больницах Воронежской области было создано 5 578 коек для пациентов с ковидом.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 136 259 случаев заражения коронавирусом, в том числе 593 за последние сутки. Выздоровели 112 493 человека, 5 940 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.