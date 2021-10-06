Нацмедпалата призвала установить мораторий на преследование по суду медиков, лечащих ковид

"Мы считаем, что в сегодняшней ситуации необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекции, что, безусловно, пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность - лечить людей. И врачам, и пациентам сейчас одинаково непросто. Но судебные иски не способны решить те организационные проблемы, которые сейчас имеют место, но при этом могут дестабилизировать и без того тяжелую работу медицинских организаций и вызвать препятствия в оказании медицинской помощи нуждающимся в ней людям, включая увольнение специалистов", - говорится в обращении.

Причиной инициативы стало то, что некоторые правозащитные адвокатские организации начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда, отметили в пресс-службе. "Несмотря на то, что сегодня судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока крайне незначительно, воспользоваться ситуацией, когда в дома к людям приходит беда, некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда. Адвокаты готовы формировать миллионные иски к медицинским учреждениям. И в этих исках лидирующую роль играет именно бизнес-составляющая", - говорится в обращении.

"Национальная медицинская палата обращает внимание на то, что в системе ОМС существует контроль качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусной инфекцией - с августа 2021 года проверяются все случаи летального исхода, и не только для того, чтобы наказать медицинскую организации, сколько для того, чтобы предотвратить такие случаи в будущем. Врачебное сообщество готово совместно с органами власти решать существующие проблемы в оказании медицинской помощи. Национальная медицинская палата выступает за объективную оценку профессиональной деятельности врачей. Но судебное разбирательство - это совсем крайняя мера", - говорится в обращении.