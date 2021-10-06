В Роспотребнадзоре обработали более 8 тыс. обращений граждан по вопросам питания в школах

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора обработали более 8 тыс. обращений граждан, поступивших на горячую линию по вопросам организации школьного питания детей в общеобразовательных организациях в период с 6 по 17 сентября. Больше всего вопросов было связано с питанием учащихся 1-4-х классов, сообщается в среду на сайте ведомства.

"В рамках проведения тематического консультирования граждан по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях поступило более 8 тыс. обращений. Анализ структуры обращений граждан показал, что самыми популярными стали вопросы, связанные с организацией горячего питания для учащихся, а также касающиеся меню, используемого в общеобразовательных организациях. На первом месте оказались вопросы об организации питания для учащихся 1-4-х классов - 21,3% (1 757 обращений); на втором - о разрешенных и запрещенных блюдах и продуктах в детском питании (889 обращений, 10,8%), на третьем - об организации питания для учащихся 5-11-х классов (817 обращений, 9,9%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане спрашивали о родительском контроле организации питания (705 обращений, 8,6%), о соблюдении принципов здорового питания при приготовлении блюд (531 обращение, 6,5%), об организации питания детей, которым необходим особый рацион по состоянию здоровья, в том числе из-за аллергических заболеваний, сахарного диабета, ферментативной недостаточности, болезни органов желудочно-кишечного тракта и других, (481 обращение, 5,8%).

В числе популярных оказались и вопросы, связанные с организацией питания учащихся в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, также граждане интересовались рекомендациями по питанию в период сезонного подъема заболеваемости простудными заболеваниями, ОРВИ, гриппом и прочими.

"В период проведения тематической горячей линии по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях в управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации поступило 14 жалоб. <...> Преобладают жалобы на неудовлетворительное качество готовых блюд, неудовлетворительное состояние обеденного зала и помещений пищеблока общеобразовательной организации", - поясняется в сообщении. В связи с данными обращениями заявителям были представлены письменные разъяснения, проведены контрольно-надзорные мероприятия, виновные, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафов, также выданы предписания об устранении выявленных нарушений.