В Калужской области от COVID-19 вакцинировалось около половины населения

ТАСС, 6 октября. Около 305 тыс. жителей Калужской области прошли вакцинацию от коронавируса, но необходимо привить примерно такое же число проживающих в регионе, чтобы переломить ситуацию с распространением инфекции. Об этом в среду сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

"Несмотря на многочисленные призывы пройти вакцинацию от коронавируса и создание всех условий для того, чтобы люди могли удобно и комфортно сделать прививку, на данный момент только 305 тыс. калужан вакцинировались. Надо еще примерно столько же, чтобы переломить ситуацию. Ведь это самый эффективный способ остановить болезнь. Мы видим, что среди тех, кто находится на больничных койках с тяжелым течением коронавируса, менее 1% привитых", - сообщил Шапша.

Он отметил, что в связи с ростом числа заражений в регионе усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения ковида. "В общественных местах, в том числе магазинах и общественном транспорте, соблюдаем дисциплину - продолжаем носить маски. Прошу с пониманием отнестись к усилению контроля за соблюдением норм санитарной безопасности", - добавил он.

В Калужской области, по информации регионального Минздрава, планируется привить от ковида более 650 тыс. взрослого населения. На данный момент прививки сделали 46,9% из них.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 5 октября, в Калужской области с начала пандемии выявлено 48 833 случая заражения коронавирусом, в том числе 129 - новых за сутки. Выздоровели 46 251 человек, 732 пациента умерли.