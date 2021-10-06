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На телеканалах и радиостанциях РФ прошла плановая проверка МЧС систем оповещения населения

Подобные проверки систем оповещения в этом году проводились 3 марта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Плановая масштабная проверка МЧС систем оповещения населения прошла 6 октября на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах путем замещения эфира (до 1 минуты).

На телевизионных экранах появился следующий текст: "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения".

Ранее в министерстве попросили граждан сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Подобные проверки систем оповещения в этом году проводились 3 марта, целью таких проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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