В Амурской области наращивают число инфекционных бригад из-за роста обращений к врачам

ТАСС, 6 октября. В Амурской области увеличивают число инфекционных бригад на фоне роста обращений к врачам заболевших с признаками ОРВИ. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Приняты решения и наращивается число инфекционных бригад, увеличивается и число бригад, работающих по неотложной помощи в амбулаториях и поликлиниках, как детских, так и взрослых", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой.

По ее словам, регион, не выходя из так называемой третьей волны пандемии, входит в четвертую.

В области развернуто семь инфекционных госпиталей на 1 650 коек. Свободный коечный фонд составляет 12,4%.

"Видим, что снижается число свободных коек в больницах. Если число госпитализированных вырастет, то, естественно, будем вынуждены увеличивать количество мест для стационарного лечения", - сказала министр.

По словам Леонтьевой, в случае заболевания пациентам необходимо обращаться к врачам и не отказываться от госпитализации.

"Особенно это касается амурчан, имеющих сопутствующую патологию при заболевании коронавирусом. Если раньше говорилось об инкубационном периоде болезни в 14 дней, то в настоящее время он сократился и может доходить до трех дней", - сказала Леонтьева.

С начала пандемии в Приамурье, по данным с сайта стопкоронавирус.рф, выявлено свыше 36,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 454 человека.