Более 5 тыс. образовательных учреждений Москвы подключили к пультам охраны Росгвардии

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более пяти тыс. образовательных учреждений Москвы подключены к пультам централизованной охраны Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"В настоящее время к пультам централизованной охраны подключено более 5 тыс. образовательных учреждений Москвы. Охрану объектов образования в столице ежесуточно осуществляют более 5,5 тыс. охранников из 23 частных охранных организаций. С начала 2021 года сотрудниками московского ГУ Росгвардии было проведено около 5 тыс. профильных проверок образовательных учреждений", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в Москве состоялось внеплановое заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Главном управлении Росгвардии по Москве по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования. "Как отметил врио начальника столичного центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов, в будущем планируется увеличивать число проверочных мероприятий и проводить дополнительные тренировки с работниками частных охранных организаций по действиям в чрезвычайных ситуациях", - сообщили в главке.