Защита журналиста "КП в Беларуси" Можейко обжаловала его арест

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Представители защиты журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко подали жалобу на избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель "Комсомольской правды" Валентин Алфимов.

"Да, это так", - ответил он на соответствующий вопрос. Пока неизвестно, когда и в каком суде Минска будет рассмотрена жалоба на арест Можейко.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии 1 октября задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России в рамках уголовного дела по статьям "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти" Уголовного кодекса Белоруссии. Задержанный журналист переведен из изолятора в переулке Окрестина в Минске в СИЗО в Жодино (Минская область). Ранее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Во вторник издание "Комсомольская правда" сообщило о закрытии представительства в Минске.