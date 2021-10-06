В Москве пройдет всероссийская экологическая олимпиада для школьников

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийская экологическая олимпиада для школьников 2-11-х классов пройдет 7 октября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе сервиса Ubirator.

"Седьмого октября 2021 года открывается регистрация на участие в бесплатной всероссийской экологической олимпиаде. Школьники 2-11-х классов со всей России смогут проверить свои знания в области экологии и получить ценные призы за победу в конкурсе. Организаторы олимпиады - сервис управления отходами Ubirator и ассоциация РусПРО", - рассказал собеседник агентства.

Чтобы стать участником олимпиады, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Добрая школа". Там же можно и пройти задания первого тура в период с 7 октября по 10 ноября.

"Задания первого тура включают в себя вопросы экологии, устойчивого развития, изменения климата в формате онлайн-теста с вариантами ответов. Победители первого тура смогут поучаствовать во втором туре, который пройдет с 22 ноября по 25 декабря. Участникам будет необходимо выполнить практический или исследовательский проект по одной из заданных тем. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей состоится в январе 2022 года", - рассказали в пресс-службе,

Всем конкурсантам выдадут грамоты участников олимпиады, а победители второго тура получат ценные призы, в числе которых скейтборд из переработанного пластика, беспроводные наушники, колонки, настольные игры и главный приз - iPhone.

"Сервис Ubirator в 2018 году начинал свою деятельность с благотворительных и просветительских проектов. Нам важно продолжать обучать подрастающее поколение защите окружающей среды. Именно поэтому мы уже в четвертый раз запускаем всероссийскую экологическую олимпиаду для школьников и рады видеть, что с каждым годом желающих принять участие становится все больше. Весной 2021 года в олимпиаде приняли участие более 30 тыс. человек, и мы уверены, что это не предел", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании Ubirator Никиты Никишина.