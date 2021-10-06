Голикова заявила о необходимости развития института больничного служения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Институт больничных капелланов уже несколько десятилетий существует в западных странах, однако в России эта традиция была утрачена. В этой связи важно продолжать работу по развитию больничного служения, учитывая передовой зарубежный опыт, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В западных странах уже в течение многих десятилетий существует институт больничных капелланов, которые ответственны за помощь больным и подопечным медицинских и социальных учреждений. Наша страна тоже имеет богатую историю взаимодействия и сотрудничества врачей и духовенства, издревле на Руси в центре больниц располагался храм, а за каждым лечебным учреждением был закреплен священник. К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России ведется работа по развитию больничного служения. В данном направлении учитывается передовой зарубежный опыт", - сказала она на международной конференции "Психологическая и духовная помощь пациентам в медицинских организациях".

Голикова добавила, что психологическое и духовное состояние пациентов и подопечных медицинских и социальных учреждений является предметом особой заботы специалистов социальной сферы и здравоохранения.

"Правительство России одной из основных задач ставит создание всех необходимых условий для того, чтобы душевное состояние больного способствовало исцелению его недугов. Видную роль в создании благоприятных для лечения человека духовных условий выполняет духовенство Русской православной церкви. В России уже имеется успешный опыт взаимодействия священников и врачей, о чем свидетельствуют как сами пациенты, так и медики", - отметила вице-премьер.

По ее словам, особенно значимой стала помощь церкви в период пандемии, когда посещение священниками больных способствовало благоприятному течению болезни и удачному исходу лечения. "20 ноября 2020 года в ходе встречи президента России Владимира Путина с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсуждалась, в частности, деятельность Русской православной церкви в период пандемии. <...> Президент одобрил деятельность больничных священников, посещающих пациентов с коронавирусом", - напомнила Голикова.