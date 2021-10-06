Мероприятия с числом участников до 500 разрешены в 48 регионах России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Проведение массовых мероприятий численностью до 500 человек разрешены в 48 регионах России, говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в среду в официальном аккаунте ведомства в Instagram .

"Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось. Сегодня нет ни одного субъекта федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемическую ситуацию.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщила, что массовые мероприятия остановлены из-за ковида по всей России, только в двух регионах разрешено проводить их с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек.