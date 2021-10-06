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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор прогнозирует подъем заболеваемости COVID-19 на Ямале в начале ноября

На данный момент заболеваемость в регионе находится на уровне прошлого года

ТАСС, 6 октября. Специалисты Роспотребнадзора на Ямале прогнозируют новую волну коронавируса в начале ноября. Сейчас рост заболеваемости ковидом в округе составляет порядка 10% в неделю, сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

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"По словам главы [ямальского управления] Роспотребнадзора Людмилы Нечепуренко, заболеваемость сейчас находится на уровне прошлого года. Это дает возможность санитарным врачам говорить о сезонности и делать прогнозы. По ее словам, в начале ноября ожидается подъем заболеваемости, к которому необходимо подготовиться", - говорится в сообщении с уточнением, что на прошедшей неделе на Ямале число заразившихся коронавирусом составляло ежедневно около 100 человек.

По данным пресс-службы, за всю пандемию на Ямале проведено более 2 млн тестов, округ занимает первое место в стране по количеству проведенных исследований и при этом находится на последних строчках по уровню смертности от ковида.

На Ямале полностью привились более 175 тыс. человек. По уровню коллективного иммунитета округ занимает шестое место в России.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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