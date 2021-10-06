Парламент Петербурга поддержал законопроект о выплатах пожилым жителям к юбилейным датам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду приняло законопроект о социальных выплатах людям старшего возраста, отметившим 90-летний, 95-летний и столетний юбилей, передает корреспондент ТАСС.

Проект, принятый в первом чтении, предусматривает предоставление выплат с 1 января 2022 года. "Гражданам, отметившим 90-летний юбилей - 15 тысяч рублей, 95-летний юбилей - 20 тысяч рублей и достигшим возраста 100 лет - 25 тысяч рублей. Достигшим возраста 100 лет далее предлагается предоставлять эту меру ежегодно", - сказал на заседании представитель губернатора в заксобрании города Юрий Шестериков.

По его словам, введение дополнительной меры социальной поддержки обусловлено устойчивой тенденцией роста численности пожилых петербуржцев, в том числе, долгожителей в составе населения. По приведенным им данным, численность горожан, достигших 90-летнего возраста в 2021 году составляет 29,6 тыс. человек, достигших возраста 100 лет и более - 350 человек. Старейшим петербуржцам исполнилось 107 лет.

Согласно приведенной Шестериковым оценке, потребность в бюджетных средствах для реализации выплат в 2022 году составит 181 млн 490 тыс. рублей. В период с 1 января по 31 декабря 2022 года соответствующие юбилеи отмечают 10 984 человека. Выплаты предполагается осуществлять в автоматизированном режиме на основании данных электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга.

"Необходимо отметить, что в Ленинградской области аналогичные меры социальной поддержки долгожителей действуют с 2021 года. Поэтому введение предлагаемой меры <…> позволит сделать очередной шаг для синхронизации мер социальной поддержки Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - добавил представитель губернатора.

Как отметил спикер заксобрания Александр Бельский, данный законопроект - один из последних, разработанных петербургским парламентом шестого созыва. "Помощь нашим самым старшим петербуржцам - дело первоочередной важности. <…> В самое ближайшее время такой закон будет принят в целом", - привели его слова в пресс-службе городского парламента.